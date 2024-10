Migranti: Magi, 'Meloni e Salvini vogliono giustizia assoggettata a politica'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “Prima si inventano le colonie detentive in Albania in barba al diritto italiano ed europeo; poi, quando trovano un tribunale che chiede di applicare la legge, fanno le vittime e urlano alla magistratura politicizzata. Ma quali toghe all’opposizione, ma quale ...

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Prima si inventano le colonie detentive in Albania in barba al diritto italiano ed europeo; poi, quando trovano un tribunale che chiede di applicare la legge, fanno le vittime e urlano alla magistratura politicizzata. Ma quali toghe all’opposizione, ma quale intralcio all’azione di governo: la verità è che Meloni e Salvini, come tutta la destra populista, pensano che il governo sia al di sopra della legge o sia esso stesso la legge. Vincere le elezioni non significa poter violare le norme, soprattutto quelle che garantiscono le libertà fondamentali o travolgere la separazione dei poteri. Non siamo ancora l'Ungheria di Orban”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.