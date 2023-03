Migranti: Magi, 'Meloni non deve porre domande ma dare risposte'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “In molti aspettavano le parole della presidente Meloni sulla tragedia di Cutro. Sono arrivate e sono in sintonia con la mancanza di senso delle istituzioni dimostrata sin qui dai suoi ministri”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Meloni -aggiunge- finge di non sapere che a una settimana dall'evento il suo Governo non ha ancora fornito al Parlamento la ricostruzione dei fatti e ribalta la realtà ponendo lei domande anziché fornire le risposte che le vittime, i loro familiari, il Parlamento e l'opinione pubblica attendono".

Chi ha coordinato le operazioni quella notte? La classificazione come operazione di polizia contro il traffico di migranti ha inibito l'attività di ricerca e salvataggio? Perché il principio di precauzione, sancito dalle norme e dai regolamenti internazionali oltre che dal buon senso, che imporrebbe che ogni imbarcazione di migranti sovraffollata e senza adeguati strumenti di sicurezza venga considerata con un caso Sar anche in assenza di una segnalazione di pericolo imminente, non ha guidato l'azione delle autorità italiane? Meloni non risponde -conclude Magi- perché le risposte investono direttamente le scelte politiche e la retorica della destra di governo sul tema dell'immigrazione”.