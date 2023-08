Migranti: Magi, 'non serve nuovo dl sicurezza ma superare Bossi-Fini'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Caos nel sistema di accoglienza, Ong criminalizzate, sbarchi raddoppiati, disprezzo per i diritti. Dopo il fallimento del dl Cutro ora Salvini e Meloni annunciano un nuovo decreto sicurezza che, visto ciò che sta accadendo dopo un anno di governo, sarà un altro flop”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Non servono nuovi interventi fintamente securitari ma eliminare le storture che negli anni hanno creato l’attuale impianto normativo inutile, disumano e caotico: bisogna superare la Bossi-Fini per avere un sistema di ingressi legali, con possibilità più elastiche di regolarizzazione, e bisogna investire in un nuovo sistema di accoglienza che punti all'inclusione e che non scarichi sui sindaci tutta la responsabilità. Saper governare il fenomeno migratorio cogliendone le opportunità è ciò di cui ha bisogno il Paese. Meloni e Salvini continuano invece a invocare la tolleranza zero. La invochiamo anche noi – conclude Magi – ma per questo governo incapace”.