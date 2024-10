Migranti: Magi, 'oltre 5mln lavoratori stranieri in Italia per 10% Pil, stop Bossi-Fini'

Migranti: Magi, 'oltre 5mln lavoratori stranieri in Italia per 10% Pil, ...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Dal rapporto della fondazione Moressa che abbiamo presentato oggi alla camera sulla presenza dei lavoratori stranieri in Italia rappresenta la fotografia della società italiana di oggi: un apporto fondamentale, con oltre 5 milioni di cittadini stranieri regolari che vivono nel nostro Paese e che contribuiscono per una quota importantissima del Pil, quasi il 9% e, in alcuni settori, fino a oltre il 10% del Pil, come agricoltura, edilizia e ristorazione, ma soprattutto emerge come ci sia una richiesta da parte delle aziende italiane di lavoratori stranieri. Dall’altra parte abbiamo tanti cittadini stranieri che vorrebbero venire a lavorare nel nostra Paese. E questa è la schizofrenia che viviamo: di mezzo c’è un elemento che fa si che domanda e offerta non si incontrino, vale a dire la legge italiana Bossi Fini”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, nel corso della conferenza stampa di presentazione della fondazione Moressa sull’apporto dei lavoratori stranieri all’economia italiana.

“Serve una riforma complessiva: i decreti flussi, i click day, non funzionano. A fronte di centinaia di migliaia di richieste delle imprese, son pochissime le richieste che si traducono in un permesso di soggiorno e un contratto di lavoro. Va cambiato sistema, le nostre proposte sono depositate in commissione ma il governo è inadempiente”, ha concluso Magi.