Migranti: Magi, 'per Guardia Costiera ogni nave di migranti è in pericolo'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo dovuto aspettare 10 giorni per questa informativa urgente, ma oggi è emerso che il governo non ha presente quali sono le scelte politiche che in determinate situazioni svalutano le operazioni di soccorso e di salvataggio". Così Riccardo Magi di Più Europa in aula alla Camera sull'informativa del ministro Matteo Piantedosi.

"Lei ha omesso quello che molte volte la Guardia Costiera ha ricordato ossia che ogni nave di migranti di per sè rappresenta un pericolo per le condizioni di sovraffollamento e di sicurezza. Lei lo ha omesso e questa è la responsabilità politica che si assume".

"Il presidente Mattarella ha chiesto concretezza e a nostro avviso significa richiedere che vi sia una missione di soccorso e salvataggio europea a cui contribuiscono tutti i paesi Ue con l'Italia in prima fila, modificare nome sugli ingressi nel nostro Paese, approvare una legge sulla cittadinanza. Nulla di tutto questo abbiamo ascoltato oggi da lei nè nei giorni scorsi dalla presidenza del Consiglio".