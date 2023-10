Migranti: Magi, 'per Viminale video Apostolico figlio di nessuno, Salvini spieghi in aula'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo chiesto al Viminale alcune informazioni a partire dal caso del video diffuso dal ministro Salvini nel quale c’era la ripresa della giudice Apostolico che partecipava alla manifestazione di Catania nell’agosto 2018. La prima notizia che viene fuori dalla risposta che abbiamo ricevuto dal ministero dell’Interno ha dell’incredibile. Quel video è orfano, è figlio di nessuno. Non è un video fatto dalle forze dell’ordine, secondo quanto ci ha risposto il ministero, e nemmeno dal carabiniere che in un primo momento, dopo 5 anni, il 6 ottobre, avrebbe detto a un superiore di essersi ricordato di aver fatto le riprese, salvo poi ritrattare dopo 2 giorni. E ora stanno pensando, guardate un po’, se dargli o meno un provvedimento disciplinare". Lo afferma Riccardo Magi, segretario di +Europa, commentando la risposta al question time odierno in commissione Affari costituzionali.

"Ma c’è di più e c’è di peggio – prosegue il deputato -: abbiamo chiesto al Viminale quale sia la disciplina che regola le riprese che vengono fatte dalle forze dell’ordine durante le manifestazioni e la loro diffusione. Abbiamo avuto una risposta che ci ha dato un quadro della normativa ma che non ha chiarito quale sia effettivamente la prassi. Quindi dobbiamo ancora andare a fondo e lo faremo chiamando direttamente il ministro Salvini in aula. Al momento, infatti, ci è stato detto che i video vengono custoditi per un lasso di tempo per poi essere distrutti ma si può prolungarne la conservazione se ci sono determinate necessità di prevenzione, un concetto molto elastico. Il ministero però ci ha assicurati di un fatto: non viene applicato alcun software per il riconoscimento facciale su questi video". "Non ci basta, non è una risposta che ci rassicura: chi ha dato il video a Salvini? Solo lui a questo punto può dirlo, ma non ne parla e questo dimostra il suo alto senso delle istituzioni. E qual è la prassi che usa su tutti questi video fatte durante le manifestazioni?", conclude Magi.