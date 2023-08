Migranti: Magi, 'risultati Meloni sono raddoppio sbarchi e caos accoglienza'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha la faccia tosta oggi di dire che solidarietà è fermare i morti in mare e fermare la tratta di esseri umani. Eppure in pochi mesi gli sbarchi sono raddoppiati, ai morti in mare si sono aggiunti quelli nel deserto a causa dello scellera...

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni ha la faccia tosta oggi di dire che solidarietà è fermare i morti in mare e fermare la tratta di esseri umani. Eppure in pochi mesi gli sbarchi sono raddoppiati, ai morti in mare si sono aggiunti quelli nel deserto a causa dello scellerato e criminale patto con la Tunisia di Saied, mentre sull’accoglienza è esploso il caos dopo il decreto Cutro, tant’è che tutti i sindaci e i presidenti di regione si lamentano del disastro". Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "E non è nemmeno vero come dice Meloni che il governo applica semplicemente la legge: questo esecutivo ha la responsabilità di aver peggiorato le leggi che criminalizzano le Ong ostacolando di fatto un'attività meritoria sempre esercitata da esse nel rispetto della legge e della tutela dei diritti umani fondamentali", conclude Magi.