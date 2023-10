Migranti: Magi, 'Salvini riferisca in aula su video'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Brutta giornata per il governo e per Salvini: sentito dalla Procura di Catania come persona informata dei fatti, il carabiniere indicato come l'autore del video con la Iolanda Apostolico ha negato alla Procura di essere l'autore del filmato. Non solo. Un ...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Brutta giornata per il governo e per Salvini: sentito dalla Procura di Catania come persona informata dei fatti, il carabiniere indicato come l'autore del video con la Iolanda Apostolico ha negato alla Procura di essere l'autore del filmato. Non solo. Un altro giudice di Catania ha deciso di non convalidare altri 5 trattenimenti di migranti". Così Riccardo Magi, segretario di +Europa.

"Insomma, da una parte resta fitto il mistero su come e da chi Salvini ha ricevuto il video che ha sbattuto indegnamente sui social; dall’altra, i tribunali stanno smontando pezzo per pezzo il decreto migranti, una misura che i giudici evidentemente ritengono illegittima perché in contrasto con le norme europee e con lo Stato di Diritto".

"Salvini ha scelto di coprire la sciatteria con cui è stato scritto questo decreto illegittimo aizzando le polemiche contro un giudice. Io invece penso che Salvini a questo punto abbia l’obbligo di venire alle Camere e spiegare al parlamento come ha avuto il video, chi lo ha girato e se ritenga degno che un Ministro cerchi la gogna pubblica per un giudice. Salvini la smetta di scappare: il chiarimento al Parlamento – conclude Magi – non è più rinviabile”.