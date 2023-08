Migranti: Magi, 'serve tolleranza zero verso incapacità governo Meloni'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – "Caos nel sistema di accoglienza, criminalizzazione delle Ong, raddoppio degli sbarchi, disprezzo per i diritti umani. La gestione dei migranti del Governo Meloni è un fallimento. Avevano promesso un approccio securitario e invece lasciano soli comuni e regioni a gestire il fenomeno. Tolleranza zero sì, ma verso questo governo incapace”. Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

“Tra l’altro, nel momento in cui le principali organizzazioni produttive di questo Paese chiedono più lavoratori stranieri per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro, servirebbe una politica opposta, cioè investire sull'accoglienza e sull'inclusione. E invece l’approccio ideologico del governo finisce per scontrarsi con la realtà del tessuto economico italiano e contraddice persino ciò che pochi mesi fa avevano scritto nel Def”, conclude Magi.