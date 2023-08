Migranti: Majorino (Pd), 'Piantedosi smantella accoglienza, più persone vivranno per strada'

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – "Il ministro Piantedosi ha assunto una decisione davvero sciagurata. Attraverso una circolare ha infatti stabilito di porre fine ai percorsi di accoglienza riguardanti i titolari di protezione internazionale. Questa è la conseguenza del progressivo smantellamento, a livello nazionale, del sistema d'accoglienza. Diversi sindaci da settimane denunciano tutto ciò palesemente inascoltati. Il governo di fronte alla situazione dei centri esistenti spesso assolutamente sovraffollati reagisce nel modo peggiore". Inizia così Pierfrancesco Majorino, componente della segreteria nazionale del Partito democratico, che aggiunge: "Invece di pensare a un nuovo piano per la redistribuzione ordinata dei titolari di protezione, accelera la loro uscita dalle strutture esistenti. Questo, come già avvenuto durante la tragica parentesi rappresentata dalle scelte del ministro Salvini, produrrà un unico risultato: aumenteranno le persone destinate a vivere per strada".

"L'aumento di persone senza dimora sarà il frutto avvelenato del fallimento totale delle scelte del governo Meloni. Governo che, a partire dal cosiddetto decreto Cutro e dalle scelte effettuate a livello internazionale, ha contribuito ad alimentare l'immigrazione irregolare", conclude Majorino.