Migranti: Majorino (Pd), 'Sudafrica? Convenzioni Onu non vanno messe in discussione'**

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – "Le convenzioni Onu non vanno assolutamente messe in discussione mentre si deve rafforzare la politica di cooperazione tra gli stati". Così il responsabile politiche immigrazione del Pd, Pierfrancesco Majorino, interpellato dall'Adnkronos sull'intenzione del Sudafrica di sospendere l'adesione alla Convenzione sui rifugiati dell'Onu del 1951 e dal Protocollo sullo status dei rifugiati del 1967, per un sostanziale via libera ai respingimenti.

Quella dei flussi migratori, sottolinea, "una questione gigantesca che a livello planetario i governi affrontano in modo molto differenti, anche perchè la dimensione dei flussi spesso varia in modo estremamente significativo". Il Pd è estremamente critico su come il governo Meloni sta affrontando la questione in Italia…"In Italia abbiamo bisogno di una grande svolta sull'immigrazione". Quali soluzioni possibili? "La strategia del governo è palesemente fallimentare: il 2023 sarà ricordato come uno degli anni degli ultimi venti con il maggior numero di irregolari".

"Ciò senza alcuna vera misura di integrazione e con un disastro chiamato minori non accompagnati. Il governo sta infatti rendendo la vita molto complicata a tanti ragazzi addirittura, come stanno affermando i nostri parlamentari da tempo, alimentando una gestione dell'accoglienza che penalizza proprio i minori. Serve poi una battaglia in europea per ottenere una mare nostrum europea e la revisione delle regole europee per arrivare alla redistribuzione obbligatoria".