Migranti: Malaguti (Fdi), 'Magi si faccia sentire a Bruxelles per risolvere problema'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "In questa torrida estate mi tocca leggere anche i deliri di Magi. Visto che è segretario di +Europa si faccia sentire a Bruxelles per risolvere il problema immigrazione dato che la sinistra ora ha scoperto che i migranti non sono più una risorsa ma un grosso problema ingestibile nel tempo, come avevamo annunciato mesi fa. Sul resto delle sue affermazioni che si concludono con la solita richiesta di dimissioni, questa volta addirittura di tutto il governo, se l’opposizione continuerà così temo per lui che dovrà adattarsi a governi di centrodestra ancora per molto". Lo dichiara Mauro Malafuti, deputato di Fratelli d’Italia.