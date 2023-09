Migranti: Malan, 'combattere trafficanti ed evitare tragedie in mare'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Sulla questione migranti il Governo Meloni, oltre a lavorare con concreti risultati sul piano diplomatico europeo e internazionale, ha varato ieri ulteriori misure per contrastare con maggiore efficacia l’ondata in corso, peraltro in forte riduzione nell&rsquo...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Sulla questione migranti il Governo Meloni, oltre a lavorare con concreti risultati sul piano diplomatico europeo e internazionale, ha varato ieri ulteriori misure per contrastare con maggiore efficacia l’ondata in corso, peraltro in forte riduzione nell’ultima settimana. Sono previsti maggiori controlli sui falsi minorenni, espulsioni più facili e rapide e tutele rafforzate per i soggetti davvero vulnerabili come donne e bambini. Il nostro obiettivo è quello di contrastare i trafficanti di esseri umani e impedire nuove tragedie in mare”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.