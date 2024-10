Migranti: Malan, 'dite a magistrati che Germania in Europa ma manda profughi in Afghanistan'

Roma 19 ott. (Adnkronos) - “La Germania -dice 'La Stampa' qualche settimana fa- 'caccia i profughi' nell'Afghanistan dei Talebani. Ma in Italia alcuni magistrati politicizzati, con il plauso della sinistra, dicono che 'per una norma europea' non si possono ri...

Roma 19 ott. (Adnkronos) – “La Germania -dice 'La Stampa' qualche settimana fa- 'caccia i profughi' nell'Afghanistan dei Talebani. Ma in Italia alcuni magistrati politicizzati, con il plauso della sinistra, dicono che 'per una norma europea' non si possono rimpatriare i migranti neppure in Egitto, dove ogni anno un milione di italiani vanno in vacanza. Occorre informare quei magistrati e la sinistra che la Germania è ancora in Europa!”. Lo scrive su X Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.