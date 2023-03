Migranti: Malpezzi (Pd), 'Piantedosi doveva dimettersi'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Le dichiarazioni di Piantedosi sul naufragio di Cutro sono state "eticamente inaccettabili, istituzionalmente discutibili, umanamente offensive. E' per questo che noi le abbiamo chiesto le dimissioni. Lei non ha avuto la sensibilità politica di trarre le c...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Le dichiarazioni di Piantedosi sul naufragio di Cutro sono state "eticamente inaccettabili, istituzionalmente discutibili, umanamente offensive. E' per questo che noi le abbiamo chiesto le dimissioni. Lei non ha avuto la sensibilità politica di trarre le conseguenze delle sue parole che non sono degne di un rappresentante delle istituzioni. Avremmo sperato che almeno chiedesse scusa". Lo ha detto Simona Malpezzi, in aula al Senato, rivolgendosi al ministro dell'Interno.

"Il fatto che Giorgia Meloni abbia lasciato che il governo venisse rappresentato dalle sue dichiarazioni, così sbagliate, così prive di empatia e umanità, la dice lunga -ha spiegato la presidente dei senatori del Pd-. Oggi è inutile che il governo corra ai ripari con un Cdm convocato a Cutro o che sventoli un decreto flussi quando ad oggi è stato capace di approvare solo un decreto spot contro chi salva le vite in mare, cioè le Ong”.

"Il racconto propagandistico e securitario di questo governo si è infranto al largo di Crotone. Ciò che è accaduto a Cutro, lo scaricabarile successivo, l’errore nella catena di comando, sono tutti fatti su cui si farà luce ma c’è un elemento incontrovertibile che ha aperto una ferita profonda nel Paese: quelle famiglie in fuga dall’Afghanistan dei talebani, dal Pakistan degli insanabili conflitti, della Siria bombardata e terremotata, quei profughi provenienti da territori di guerra e disperazione, potevano essere salvati", ha detto tra l'altro la Malpezzi.