Migranti: Mantovano, 'con dl flussi regole certe e meno caos'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Con il decreto flussi approvato oggi in Cdm "vi è un intento di semplificare il più possibile, abbattere i tempi e dare regole certe, aggirabili con maggiore difficoltà. Questo si traduce nell'obbligo di precompilazione delle domande rispetto ai click days per ampliare i tempi dei controlli". Lo ha spiegato in conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, illustrando i contenuti del dl flussi.

"I click days – ha proseguito Mantovano – saranno più d'uno, per tipologie di lavoratori, e questo permetterà una gestione meno caotica, che incida con minore pressione sui sistemi informatici" che "saranno resi inter-operativi".