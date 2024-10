Migranti: Mantovano, 'in dl flussi rafforzati organici, più risorse umane per accelerare'

Migranti: Mantovano, 'in dl flussi rafforzati organici, più risor...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Nel dl flussi approvato oggi in Cdm "vi è un incremento di 500 unità nella dotazione organica del personale del ministero dell'Interno, perché se vogliamo accelerare e ottenere prima risultati servono anche le risorse umane, e di 250 unità – 200 a tempo indeterminato e 50 a contratto- per il ministero degli Esteri che andranno a rafforzare soprattutto i consolati maggiormente gravati dalle domande di visto". Lo spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.