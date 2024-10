Migranti: Mantovano, 'no sanatorie per evitare effetto richiamo'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Non abbiamo fatto una sanatoria perché oggi costituirebbe un effetto richiamo e nel momento in cui vogliamo stabilire regole certe non c'è bisogno", inoltre "l'ultima sanatoria è quella varata dal governo Conte 2 nel 2020, ed è ancora in corso d'esame". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, illustrando le norme contenute nel dl flussi approvato oggi dal Cdm.

"L'impegno assunto dalla coalizione con gli elettori è di non fare sanatorie e riteniamo che la parola data vada rispettata", ha aggiunto Mantovano.