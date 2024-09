Migranti: Mattarella, 'corsi formazione imprese in Paesi africani per poi ingressi regolari'

Berlino, 27 set. (Adnkronos) - Organizzare corsi di formazione nei Paesi africani, per far sì che l'iimigrazione avvenga attraverso canali regolari e rispondendo in maniera adeguata al bisogno di mano d'opera. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al ter...

Berlino, 27 set. (Adnkronos) – Organizzare corsi di formazione nei Paesi africani, per far sì che l'iimigrazione avvenga attraverso canali regolari e rispondendo in maniera adeguata al bisogno di mano d'opera. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Berlino con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

"In questo momento -ha spiegato il Capo dello Stato- il tema migratorio è al centro dell'attenzione non soltanto degli interessati, punto di vista che non va dimenticato naturalmente, non soltanto dei Governi ma delle pubbliche opinioni e si è alla ricerca del modo con cui poter governare con sicurezza e in maniera ordinata questo fenomeno epocale: è nelle Americhe, è in Asia e tra l'Africa e l'Europa, considerato lo squilibrio demografico che vi è tra Africa ed Europa, squilibrio crescente nelle previsioni che fanno per il futuro i demografi. Quindi tutti i Governi sono alla ricerca degli strumenti per poter governare in maniera ordinata, senza che questo crei sconvolgimenti nell'ambito interno. Quindi sono diverse le iniziative che vengono prese dai Governi", come quella dell'Esecutivo italiano che ha deciso di costruire centri di permanenza in Albania.

"Io -ha affermato Mattarella- ne segnalo qualcuna che credo possa essere un modello da stimolare: alcune nostre associazioni industriali, così come in altri Paesi è avvenuto, organizzano corsi di formazione per giovani in Paesi africani: una volta addestrati vengono nelle industrie italiane, fanno un periodo e poi decidono se restare lì o andare ad investire quanto hanno appreso in professionalità nel loro Paese. É una forma positiva di indirizzo, di governo, di orientamento. Mi fa pensare che noi risolveremo il problema quando saremo stati capaci di organizzare in modo come questo o simili a questo ingressi regolari per il bisogno di mano d'opera che ha l'Europa, ma regolari, autorizzati, togliendo chi vuol venire, chi desidera immigrare dalle mani dei trafficanti di esseri umani. Quando riusciremo a fare questa sostituzione avremo risolto il problema".