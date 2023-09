Migranti: Mattarella, 'fenomeno globale, accogliere e inserire'

Piazza Armerina (En), 21 set. (Adnkronos) - "Abbiamo affrontato il problema migratorio, così intensamente all'ordine del giorno in questo periodo, non soltanto in Europa, nei Paesi del Mediterraneo, nei Paesi del Nord Europa attraverso la rotta balcanica o quella che passa per la Bi...

Piazza Armerina (En), 21 set. (Adnkronos) – "Abbiamo affrontato il problema migratorio, così intensamente all'ordine del giorno in questo periodo, non soltanto in Europa, nei Paesi del Mediterraneo, nei Paesi del Nord Europa attraverso la rotta balcanica o quella che passa per la Bielorussia, ma anche in altre parti del mondo. Il fenomeno è globale e si registra in tutte le parti del mondo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro stampa congiunto con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, dopo la visita a Piazza Armerina all'Associazione 'Don Bosco 2000' che si occupa di accoglienza ed integrazione.

Un'esperienza messa in campo, ha ricordato appunto il Capo dello Stato italiano, "non soltanto per accogliere migranti, pervenuti attraverso le sofferenze indicibili dei viaggi nei loro Paesi attraverso il deserto, attraverso la Libia, ma accoglierli integrandoli, inserendoli in progetti di crescita e di realizzazione personale, incentivando, attraverso di loro, programmi nei Paesi di origine, perchè i giovani di quei luoghi, trasferendo loro alcune esperienze, alcune competenze che qui hanno acquisito, possano lì, come sta avvenendo, assumere e organizzare attività professionali, di attività economica, per poter crescere lì, migliorando lì, e creando aspettative e opportunità di vita positiva nei luoghi in cui vivono e in cui resterebbero volentieri se non fossero spinti dalla fame, dalla miseria, dalla difficoltà, dalle guerre civili, dalle persecuzioni, dall'intolleranza o dal terrorismo".