Migranti: Mattarella, 'nessuno ha soluzione in tasca, cercarla insieme'

Piazza Armerina, (En), 21 set. (Adnkronos) - Di fronte al fenomeno migratorio "occorre pensare in maniera adeguata, altrimenti è come usare strumenti rudimentali e superati di fronte a fenomeni totalmente nuovi. Ad esempio le regole di Dublino sono preistoria: voler regolare il fenomeno ...

Piazza Armerina, (En), 21 set. (Adnkronos) – Di fronte al fenomeno migratorio "occorre pensare in maniera adeguata, altrimenti è come usare strumenti rudimentali e superati di fronte a fenomeni totalmente nuovi. Ad esempio le regole di Dublino sono preistoria: voler regolare il fenomeno migratorio facendo riferimento agli accordi di Dublino è come dire realizziamo la comunicazione in Europa con le carrozze a cavalli". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro stampa congiunto con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

"Era un altro mondo quello -ha ribadito il Capo dello Stato- pensare di fare riferimento, come alcuni Paesi dell'Unione fanno ancora basandosi su Dublino, è come fare un salto nel pleistocene, in un'altra era zoologica, è proprio una cosa fuori dalla realtà. Per questo occorre uno sforzo in cui nessuno ha la soluzione in tasca, nessuno deve dare soluzioni, ma insieme cercarla, velocemente, prima che sia impossibile governare il fenomeno". Servono "nuove formule e nuove soluzioni".