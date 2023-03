Migranti, Matteo Salvini sostiene Piantedosi

Matteo Salvini ha detto di “sostenere al 100%” l’operato del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, sulla questione migranti.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è stato ospite a Rtl. Durante l’intervista il leader della Lega si è soffermato sul ministro degli Interni Piantedosi. Infatti, recentemente il titolare del Viminale è stato attaccato dalle opposizioni per possibili responsabilità nella strage di Cutro. Il ministro era finito nella bufera anche per alcune sue dichiarazioni sulle vittime.

Ma Salvini ha replicato che «sostiene al 100%» il collega, e che queste accuse non sono altro che «polemiche giornalistiche».

Il leader della Lega ha poi respinto le accuse su possibili negligenze imputabili al suo ministero, arrivate soprattutto dalla Guardia Costiera. Ha sottolineato che «tirare in ballo anche un corpo di eccellenza dello Stato, marinai e marinaie che rischiano la vita per salvare altre vite, mi sembra veramente bassa politica».

Più in generale, ha dato la sua opinione sulla questione dei migranti:

«Occorre coinvolgere l’Europa, allestendo punti di ascolto a chi deve avere accoglienza. […] Stando ai dati dell’Onu e degli istituti che fanno riferimento alla Commissione europea, negli ultimi 10 anni l’anno in cui si verificarono meno morti nel Mediterraneo fu casualmente il 2019, anno in cui io ero ministro degli Interni e in cui erano in vigore i decreti sicurezza, perché è ovvio che meno gente fai partire a opera degli scafisti e dei trafficanti, e meno gente rischia».