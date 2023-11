Migranti: Mauri (Pd), 'governo ha provato a nascondersi e a nascondere loro sciatteria'

Roma, 21 nov (Adnkronos) - Sul Ddl di ratifica dell'intesa Italia-Albania "è venuto qua come se dovesse spiegare all'opposizione perchè è giusto farlo. E' il contrario, questo lo deve spiegare alla maggioranza, ai colleghi di governo. A partire dal ministro d...

Roma, 21 nov (Adnkronos) – Sul Ddl di ratifica dell'intesa Italia-Albania "è venuto qua come se dovesse spiegare all'opposizione perchè è giusto farlo. E' il contrario, questo lo deve spiegare alla maggioranza, ai colleghi di governo. A partire dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, che ha provato a spiegare il contrario, perchè non aveva senso che l'opposizione chiedesse il passaggio parlamentare". Lo ha detto Matteo Mauri, del Pd, replicando in aula alla Camera alle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani sull'intesa sui migranti.

"Avete passato diverse settimane a provare a nascondervi dal confronto parlamentare e anche a nascondere l'accordo, apparso sul sito del governo albanese e per oltre 10 giorni non l'avete reso pubblico, l'avete pubblicato molti giorni dopo e avete saltato una pagina, quella sul'impegno economico di 16,5mln. Secondo me è sciatteria, la stessa con cui ci si era portati a questo provvedimento", ha aggiunto il deputato del Pd.

