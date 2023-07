Migranti: Mauri (Pd), 'sì ad assunzioni oltre la Bossi-Fini, evidenti contraddizioni maggioranza'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Un emendamento di Fratelli d'Italia al decreto sulla pubblica amministrazione ha allargato la possibilità di assumere lavoratori extracomunitari oltre la Bossi-Fini e oltre i flussi già previsti. Ancora una volta così si dimostra che la realtà è molto diversa dalla propaganda della maggioranza. Da una parte il centrodestra fa la faccia feroce contro gli stranieri con il decreto Cutro, parlando di invasione e sostituzione etnica, e dall'altro è costretto a fare un decreto flussi per mezzo milione di stranieri. Nel frattempo la presidente Meloni ha dichiarato alla Conferenza internazionale sui migranti che 'l'Italia e l'Europa hanno bisogno di immigrazione' e che 'al centro dei flussi migratori ci sono le persone e noi dobbiamo occuparci del loro destino'. Incoerenze e contraddizioni che non possono sfuggire a nessuno e con cui la maggioranza deve fare i conti, anche al proprio interno". Lo dichiara Matteo Mauri, deputato del Partito democratico.

"Come Pd – continua – abbiamo votato a favore dell'emendamento per evidenziare proprio queste gigantesche incoerenze. Nel frattempo l'aumento esponenziale degli arrivi via mare dimostra quello che abbiamo sempre detto. E cioè che la legislazione nazionale e la presenza delle Ong in mare per salvare le vite umane non sono in nessun modo un pull factor". "Speriamo che il governo inizi a fare i conti anche con questa assoluta verità. Aspettiamo che cambino idea anche su questo. E siamo pronti a discutere su come superare finalmente la Bossi-Fini e arrivare a un nuovo testo unico sull'immigrazione", conclude Mauri.