Migranti: Mazzetti (Fi), 'i sindaci di sinistra in Toscana non li vogliono'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "I Centri di accoglienza straordinaria (Cas) in provincia di Firenze sono strutture inadeguate a ospitare un numero di persone troppo alto. Purtroppo, risulta che la Prefettura di Firenze ha inviato ultimamente quaranta migranti a Castagno d'Andrea, sessanta a San Pellegrino (comune di Firenzuola) e ne vuole inviare altri quaranta a Palazzuolo in una struttura fatiscente nel centro della cittadina. A Pelago, sempre la prefettura, ha sistemato i migranti in tende mentre a Firenze ce ne sono 111 e a Lastra a Signa circa 140". Dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, che poi aggiunge che "evidentemente i sindaci di sinistra in Toscana, come Nardella, non li vogliono nei loro comuni così come a Borgo Barberino, Scarperia e Pontassieve dove hanno le elezioni in primavera".

"A Firenze ci sono caserme vuote che potrebbero tranquillamente accogliere gli ospiti dei Cas anche in condizioni più che dignitose quindi è lecito domandarsi come mai i migranti non vengono distribuiti in maniera più equa. Dobbiamo aspettarci che prima o poi accada qualche fatto di cronaca nera, come successo a Rovereto pochi giorni fa, a cui poi seguirebbe una situazione di disagio sociale pesante sul territorio? Firenze e tanti altri comuni a parole si dicono aperti all'accoglienza ma nei fatti sono totalmente indisponibili e forse qualcuno li asseconda. Per questo motivo mi attiverò personalmente, non possono essere i cittadini a pagare le conseguenze di scelte influenzate da motivi politico-elettorali", conclude Mazzetti.