Migranti: Meloni a Schlein, 'reato solidarietà? Applichiamo leggi e non arricchiamo chi fa tratta'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Reato di solidarietà? Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l’immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani. Solidarietà è f...

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Reato di solidarietà? Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l’immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani. Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare. Perché contribuire ad arricchire chi organizza la tratta degli esseri umani non ha nulla a che fare con le parole solidarietà e umanità". Così la premier Giorgia Meloni replica a Ely Schlein, la segretaria dem che in queste ore ha contestato duramente la multa e il fermo amministrativo per la Sea-Eye 4 a Salerno dopo un’operazione di salvataggio di 114 persone.