Migranti, Meloni: accordo con Algeria per collaborazione in aree Sar

Roma, 23 lug. (askanews) – Con l’Algeria c’è “un eccellente coordinamento per il contrasto all’immigrazione illegale e la gestione dei flussi migratori. Oggi abbiamo firmato un’intesa per la collaborazione nelle rispettive aree Sar. Il doppio lavoro – di affrontare le cause profonde delle migrazioni e impedire che la mafia dei trafficanti abbia la meglio – con l’Algeria trova un interlocutore e una cooperazione estremamente importante”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni con il presidente Abdelmadjid Tebboune al termine del vertice intergovernativo Italia-Algeria.