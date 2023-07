Migranti, Meloni: affrontare movimenti primari, se no accordi difficili

Riga, 10 lug. (askanews) – “Sui migranti ci siamo trovati d’accordo nelle ultime riunioni del Consiglio Ue. Per un Paese come la Lettonia che sta ai confini esterni dell’Europa ragionare sui movimenti primari invece che parlare solo dei movimenti secondari è più facile. Noi insieme stiamo cercando di far capire che il tema della gestione della migrazione per essere affrontato in modo unanime deve essere gestito dall’origine, altrimenti sarà sempre difficile trovare soluzioni comuni. Se insieme lavoriamo per fermare l’immigrazione illegale e favorire una immigrazione legale, dando pari diritti a chi viene a vivere da noi, quando i flussi vengono governati, questo è il modo migliore per affrontare questa materia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando alla stampa insieme al primo ministro Karins a Riga.