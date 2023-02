Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "E' inutile discutere di movimenti secondari se non discutiamo, a monte, di quelli primari". Così la premier Giorgia Meloni sull'immigrazione nelle dichiarazioni alla stampa a Varsavia con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. "Non ...

(Adnkronos) – "E' inutile discutere di movimenti secondari se non discutiamo, a monte, di quelli primari". Così la premier Giorgia Meloni sull'immigrazione nelle dichiarazioni alla stampa a Varsavia con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. "Non possiamo consentire che l'ingresso in Europa sia deciso da bande di trafficanti e non possiamo confondere migrazioni e profughi. Cerchiamo risposte e un 'Europa seria deve affrontare temi con pragmatismo".