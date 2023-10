Migranti, Meloni: bene von der Leyen, Ue avanti concretamente

Bruxelles, 26 ott. (askanews) – “Sono soddisfatta della lettera sui migranti di Ursula von der Leyen che ringrazio”, ha “dimostrato che l’Ue intende andare avanti concretamente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio europeo di Bruxelles.

“Mi pare – ha sottolineato – che il fatto che la presidente prima del Consiglio invii una lettera per fare stato dell’applicazione di principi che noi abbiamo stabilito sia qualcosa che va oltre il tema dell’Ue unita sulla visione, siamo a come lo stiamo realizzando e per me è molto significativo. Io avevo detto che l’Ue aveva fatto un’inversione a ‘U’, un grande cambio di passo ma che adesso bisognava andare nel concreto. Von der Leyen ha dimostrato che l’Ue intende andare avanti concretamente. E’ importante se prima dei Consigli si fa sempre stato di questo lavoro perchè se c’è qualche rallentamento o problema si può investire di più. Ma non è più un tema di visione, che è in capo al Consiglio, ma di fatti, che sono in capo alla Commissione”.