Migranti, Meloni: cambia l'approccio Ue, è un problema di tutti

Bruxelles,10 feb. (askanews) – “Siamo molto soddisfatti” di quanto deciso in materia di migrazioni, “si stabilisce un principio che cambia l’approccio: parte da una frase che non si era mai riusciti a mettere. Quello delle migrazioni è un problema europeo e ha bisogno di una risposta europea. Questo cambia moltissime cose nell’approccio europeo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo straordinario.

Sui migranti “non ho percepito un cambio di passo, ma l’ho ottenuto. Alcuni concetti non erano mai usciti nei documenti europei che sono la cornice sulla base della quale si costruiscono le risposte”, ha ribadito la premier.

Il tema è “come governiamo questa materia, quindi il cambio di passo è evidente e totale e da qui lavoreremo per costruire le risposte concrete che stanno su un altro tavolo, ma in assenza di questa cornice sarebbe impossibile dare quelle risposte”.

L’Ue affronterà il tema del “rapporto con chi è impegnato nelle attività di salvataggio, nell’ottica di regolamentare il funzionamento di queste attività”.