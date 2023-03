Home > Askanews > Migranti, Meloni: campagna di informazione nei paesi d'origine Migranti, Meloni: campagna di informazione nei paesi d'origine

Cutro, 9 mar. (askanews) – “Intendiamo fare una campagna nei paesi di origine di queste persone per raccontare quanto la realtà sia distante da quella che viene loro raccontata da questi criminali e in modo che sappiano che rischi corrono a mettersi nelle mani dei criminali. Daremo quote privilegiate ai governi che ci aiutano a fare questo lavoro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Cdm a Cutro, in Calabria.

