Migranti: Meloni, 'con Albania accordo di respiro europeo, Italia esempio'**

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "Il Protocollo Italia-Albania è un altro tassello della nostra strategia per combattere i trafficanti e permettere l'ingresso sul territorio europeo solamente a chi ha diritto alla protezione internazionale. È un accordo dal grande spirito europeo, che consentirà di sperimentare un modello virtuoso di cooperazione operativa tra uno Stato Ue e uno extra-Ue, e che non a caso sta suscitando concreto interesse anche in altre nazioni dell'Unione". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, a cui non ha potuto partecipare perché influenzata.

"Segnali importanti – aggiunge – che smentiscono chi sosteneva che le cose, anche sul fronte delle politiche dell'immigrazione, non potessero cambiare e che non c'era spazio per soluzioni innovative e coraggiose. L'Italia è diventata un esempio per l'Europa, e vuole continuare ad esserlo".