Migranti: Meloni, 'con Francia ci si parla ma no novità'

Migranti: Meloni, 'con Francia ci si parla ma no novità'

Migranti: Meloni, 'con Francia ci si parla ma no novità'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Con la Francia non ci sono grandi novità", "ci si parla a 360 gradi, ma non ci sono novità". Così il premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa."La proposta della Commissione europea su...