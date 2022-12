Migranti: Meloni, 'da Francia reazione eccessiva, Italia non può essere unico porto'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "In cambio di che cosa i migranti verrebbero redistribuiti? C'è un accordo tacito ed è quello che l'Italia sia l'unico porto di sbarco. E allora non trovate forte la reazione della Francia di fronte alla prima nave Ong che arriva in Franc...

Roma, 17 dic.

(Adnkronos) – "In cambio di che cosa i migranti verrebbero redistribuiti? C'è un accordo tacito ed è quello che l'Italia sia l'unico porto di sbarco. E allora non trovate forte la reazione della Francia di fronte alla prima nave Ong che arriva in Francia? 230 persone a fronte della 94mila arrivate in Italia da inizio anno. L'ho chiesto al Pd in aula e mi hanno risposto di no perchè loro ritengono che gli italiani non hanno gli stessi diritti degli altri".

Così Giorgia Meloni alla festa di Fdi.