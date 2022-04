Migranti: Meloni, 'da Lamorgese nulla per stop clandestini, nessuno la obbliga a restare'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Lamorgese continua a ripetere la bugia che il blocco navale, ovvero l’unica proposta seria per fermare gli sbarchi, sarebbe 'un atto di guerra'. Eppure in tutti questi anni non abbiamo mai visto una sua singola iniziativa per tentare di fermare l’immigrazione clandestina verso l’Italia, con sbarchi che aumentano di giorno in giorno.

Caro ministro, se non ha l’intenzione (o la capacità) di difendere i nostri confini, ricordi che nessuno la obbliga a rimanere al Viminale". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.