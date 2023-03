Migranti, Meloni: da Ue passi avanti, ma non siamo soddisfatti

Roma, 21 mar. (askanews) – “Non possiamo attendere oltre, non possiamo attendere inermi il prossimo naufragio, le frontiere marittime dell’Italia sono frontiere dell’Europa e l’Europa è chiamata a difendere quelle frontiere”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando della questione migrazioni in Senato, durante le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

Per Meloni alcuni punti del piano europeo sui migranti, fra cui il dispiegamento delle risorse di Frontex, il coinvolgimento degli Stati di bandiera delle Ong, “sono passi che vanno nella giusta direzione e segnano un cambio di paradigma ma non possiamo ancora dirci soddisfatti”.