Migranti Meloni: da Ue risposte serie no selezione da trafficanti

Varsavia, 20 feb. (askanews) – “Sull’immigrazione il dibattito deve essere sulla dimensioni esterna: è inutile discutere di movimenti secondari se a monte non fermiamo i movimenti primari. Non possiamo continuare a consentire che la selezione di ingresso in Europa venga fatta da bande di trafficanti, non possiamo a confondere immigrazione e profughi. Cerchiamo risposte serie perchè un’Europa seria deve affrontare i temi con pragmatismo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in dichiarazioni alla stampa a Varsavia. Su questo, come su altri temi, ha sottolineato Meloni, la “posizione polacca e italiana sono molto compatibili”.

