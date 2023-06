Migranti: Meloni, 'discutiamo di revisione accordi Dublino, spero incontro a metà strada'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Ovviamente se noi non affrontiamo il tema della difesa dei confini esterni dell'Unione Europea, se non combattiamo il traffico illegale di esseri umani distinguendo chi ha diritto alla protezione, secondo la Convenzione di Ginevra, e chi invece non ha diritto a ...

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – "Ovviamente se noi non affrontiamo il tema della difesa dei confini esterni dell'Unione Europea, se non combattiamo il traffico illegale di esseri umani distinguendo chi ha diritto alla protezione, secondo la Convenzione di Ginevra, e chi invece non ha diritto a quella protezione, sarà molto più difficile affrontare una serie di sfide che abbiamo di fronte. Stiamo discutendo sul tema della revisione degli accordi di Dublino, speriamo che ci si possa trovare a metà strada per mettere insieme gli interessi di tutte le nazioni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.