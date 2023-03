Su temi del momento come migranti, Giorgia Meloni, e karaoke al compleanno di Salvini da Floris a Dimartedì è andato in onda lo scontro fra Alessandro Sallusti ed Elsa Fornero. L’ex ministra è stata critica sulla premier ed il giornalista ha replicato duramente sul tema pensioni, nervo scoperto dell’operato “recente” della Fornero. Fornero che ha esordito sulla premier: “A voler usare un termine molto neutro, sono alquanto sconcertata. Intanto, Giorgia Meloni ha dimostrato una mancanza di leadership”.

Scontro fra Sallusti e Fornero sulla premier

Lei è anche capo di un partito con molti elettori e non riesce a tacitare i suoi ministri meno preparati, quelli che combinano guai ogni giorno”. E ancora: “Anche il suo appello con cui dice che il governo è stato sfortunato è un po’ piagnucoloso: ma quando mai c’è stato un governo fortunato in questo paese? E sono tutti atteggiamenti che dimostrano un’inadeguatezza di fondo e forse anche dei cattivi consiglieri”. Poi la chiosa: “Io credo che Meloni debba guardare dentro se stessa e dire: ‘Ma come posso liberarmi di alcune persone?’. Ma chi le ha detto poi di andare a quella festa di Salvini dopo quello che era successo? Ma come si fa? Di Salvini ho sempre pensato che quanto a testa potesse averne di più, ma adesso sono anche convinta che ha zero cuore. Come ti viene in mente di festeggiare i 50 anni dopo quello che è accaduto?

“Mi sembra di stare su Scherzi a parte”

La replica di Sallusti alla Fornero è stata al vetriolo: “Mi sembra di essere su Scherzi a parte, non su Dimartedì. A proposito di leadership, vorrei ricordare che lei ha fatto una riforma delle pensioni per cui dopo 10 anni siamo ancora qui a cercare di metterci una pezza, perché ha lasciato per strada decine di migliaia di italiani“. E ancora: “Quanto al cuore, durante il suo governo sono morti migliaia di clandestini che attraversavano il mare che nessuno si è mai sognato di mettere sulla sua coscienza. Sono morti anche quando lei comandava. Non so se le è chiaro”.