Migranti, Meloni: Germania? No a solidarietà con confini degli altri

La Valletta (Malta), 29 set. (askanews) – “Ho avuto degli scambi con il Cancelliere Scholz ieri. Per noi la redistribuzione non è mai stata la priorità, non di questo governo. La questione per noi non si risolve se ogni Paese pensa di scaricarlo su un altro ma bisogna lavorare sulla dimensione esterna; poi noi siamo stati cooperativi sul patto di migrazione e asilo, lo abbiamo votato anche perché per noi migliorava le condizioni rispetto alle regole precedenti ma la Germania è arrivata con alcuni emendamenti e uno in particolare per noi rappresenta un passo indietro, quello sulle Ong; noi abbiamo chiesto di avere tempo, perché non si poteva decidere ieri.

“Poi io capisco la posizione del governo tedesco ma allora noi proponiamo un altro emendamento in forza del quale il Paese responsabile dell’accoglienza dei migranti trasportati su una nave Ong è quello della bandiera della nave Ong. Capisco la posizione degli altri ma non si può fare la solidarietà con i confini degli altri. Bisogna che ognuno si assuma le responsabilità delle sue scelte politiche”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Malta a margine del Vertice Med9 a proposito della posizione della Germania sulle Ong che soccorrono i migranti.