Migranti: Meloni, 'governo non cambia rotta, in Italia non si entra illegalmente'

(Adnkronos) – Sul tema dell'immigrazione "si parla di un cambio di rotta del governo: assolutamente no. Il governo non intende cambiare posizione, la nostra posizione rimane sempre la stessa: in Italia non si entra illegalmente, si entra solo legalmente. Vogliamo combattere il traffico di essere umani, gli ingressi illegali e le morti in mare. Non vogliamo continuare a favorire i trafficanti di esseri umani". Così, nell'ormai consueto appuntamento su Facebook 'gli appunti di Giorgia', il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Ho letto qualche settimana fa la notizia di scontri tra le forze del ministero libico di scontri a fuoco tra le forze del ministero libico e i trafficanti di essere umani: la gente che organizza le partenze dei migranti illegali verso l'Italia gira armata – scandisce – e io non voglio aiutare questa gente perché io le mafie le combatto tutte".