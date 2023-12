Migranti: Meloni, 'intesa Albania? Aiutare Italia non è di sinistra'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - L'accordo con l'Albania sui migranti è "innovativo, utile e può rappresentare un precedente ripetibile in molte nazioni, nel pieno rispetto del diritto internazionale. Non so perché la sinistra lo contesti così", forse "...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – L'accordo con l'Albania sui migranti è "innovativo, utile e può rappresentare un precedente ripetibile in molte nazioni, nel pieno rispetto del diritto internazionale. Non so perché la sinistra lo contesti così", forse "perché sperano che non riusciamo a risolvere il problema, cosa che noi contiamo di fare in una realtà in cui ci confrontiamo con flussi senza precedenti". Così la premier Giorgia Meloni ai microfoni di di Rtl 102.5. "Il Pd ha cercato di cacciare il povero Edi Rama che è socialista dal Pse perché evidentemente aiutare l'Italia non è di sinistra", aggiunge.