Migranti: Meloni, 'io Penelope che costruisce e sinistra smonta, ma non ci riuscirà'**

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "L'Africa è una polveriera, ci sono centinaia di milioni di persone che potrebbero ritenere di vivere una vita migliore in Europa", ma "noi non le possiamo accogliere. Se qualcuno pensa di affrontare un problema così epocale chiudendolo in Italia non è possibile, intanto perchè io non lo permetterò, ma in secondo luogo perchè è impossibile impedire che questo fenomeno si abbatta su tutti i Paesi europei. Se la sinistra ci spiega quali sono le sue di soluzioni rispetto a questo problema epocale ci aiuta, ma lavorare per smontare quello che l'Italia, difendendo il suo interesse nazionale, riesce a far passare in Europa, questo mi fa arrabbiare, perchè sulle cose che riguardano l'interesse dei nostri cittadini si spererebbe che tutti avessero la capacità di marciare insieme, invece di stare a giocare che io faccio Penelope che il giorno costruisco e la notte loro provano a smontare. Non ci stanno riuscendo ma su questo sicuramente c'è stata una regia". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'intervista a 'Dritto e rovescio' in onda questa sera su Retequattro.

"L'ultima lettera del Partito democratico che ha scritto alla Von der Leyen che va bloccato l'accordo con la Tunisia, come aveva già fatto Borrel, vicino all'area socialista, come aveva già fatto la ministra Verde tedesca", ha spiegato la premier.