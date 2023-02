Migranti, Meloni: legittimo Italia ponga tema movimenti primari

Stoccolma, 3 feb. (askanews) – “In Europa si parla molto di difesa dei confini ma il tema del mare, del Mediterraneo, è più difficile da approfondire sul piano strutturale. Però credo che ci si debba rendere conto che, anche nel contesto del conflitto ucraino, legata al tema migratorio c’è anche una questione di sicurezza se non si riesce a governare le situazioni. E credo che sia legittimo per l’Italia, nel momento in cui altri chiedono la

difesa dei confini dai movimenti secondari, porre il tema che

prima di quelli secondari ce ne sono di primari”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Stoccolma.