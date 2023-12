Migranti Meloni, 'mi aspettavo più risultati ma non intendo mollare'**

**Migranti Meloni, 'mi aspettavo più risultati ma non intendo mol...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Mi aspettavo molto di più dal lavoro quotidiano che ho fatto sull'immigrazione rispetto ai risultati che sono arrivati, ma a maggior ragione non intendo mollare il colpo finchè non porto a casa questo risultato". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Tg Poste'.