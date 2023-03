Home > Askanews > Migranti, Meloni: opposizione calunnia l'Italia per fini politici Migranti, Meloni: opposizione calunnia l'Italia per fini politici

Roma, 15 mar. (askanews) – “Mi colpisce che per fini politici venga messo in discussione l’operato di chi ogni giorno rischia la vita” per i salvataggi in mare “e venga calunniata l’Italia intera che da sola affronta questo dramma, offrendo strumenti a chi vuol scaricare tutto il peso su di noi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo al deputato Riccardo Magi di +Europa durante il question time alla Camera.

