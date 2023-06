Migranti: Meloni, 'presenteremo piano Mattei in autunno'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Il Piano Mattei verrà formalmente presentato nella sua versione definitiva in autunno, quando abbiamo diversi appuntamenti, la Conferenza Italia-Africa e altri appuntamenti, c'è un coinvolgimento in atto dei Paesi che vengono coinvolti". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.