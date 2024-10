Migranti: Meloni promuove incontro Stati Ue a Bruxelles, 'soluzioni innovative'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai primi ministri danese, Mette Friedriksen, e olandese, Dick Schoof, come annunciato dalla premier in occasione delle comunicazioni al Parlamento sul Consiglio europeo, ha promosso un incontro informale tra alcuni degl...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai primi ministri danese, Mette Friedriksen, e olandese, Dick Schoof, come annunciato dalla premier in occasione delle comunicazioni al Parlamento sul Consiglio europeo, ha promosso un incontro informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al dossier migratorio e in particolare al tema delle soluzioni innovative. La riunione, si apprende da fonti italiane, avrà luogo nei locali della delegazione italiana presso l’Europa Building giovedì 17 ottobre mattina prima dell’inizio dei lavori del Consiglio Europeo. Obiettivo dell’incontro è coordinare le reciproche posizioni in vista della discussione strategica prevista tra i leader così come approfondire i diversi filoni di lavori su cui puntare per rafforzare e rendere sempre più efficace la politica migratoria dell’Unione Europea.