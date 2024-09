Migranti: Meloni, 'ruolo più incisivo Interpol e Europol'**

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Per contrastare l’immigrazione illegale serve “una maggiore cooperazione di sicurezza, tra le nostre forze di polizia, tra i nostri servizi di intelligence e autorità giudiziarie, e puntando al cuore di questo traffico. Falcone e Borsellino avrebbero de...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Per contrastare l’immigrazione illegale serve “una maggiore cooperazione di sicurezza, tra le nostre forze di polizia, tra i nostri servizi di intelligence e autorità giudiziarie, e puntando al cuore di questo traffico. Falcone e Borsellino avrebbero detto 'follow the money', ed è un approccio che Italia e Regno Unito hanno anche condiviso già in ambito G7 contro i trafficanti di esseri umani". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer.

“Per questo scopo, si devono utilizzare più e meglio anche realtà come Interpol ed Europol, ed è una delle questioni che stiamo discutendo e rispetto alle quali dobbiamo coinvolgere gli altri partner – ha aggiunto la premier –. Bisogna affrontare le cause profonde della migrazione, anche con un'attenzione nuova al continente africano. Vanno implementati anche sui rimpatri volontari assistiti".